樓宇改善支援中心接獲3400個案　目標為400幢提升消防標準

火災接連發生，加上華豐一場奪命火，喚醒社會對樓宇消防設備關注。消防處於去年12月成立樓宇改善支援中心，針對支援各類型舊樓提升消防標準。部門人員介紹一款「直接泵水式」消防裝置，直接將政府水管的水源引到消防泵。他又指，新設計可設於樓梯底，讓地方淺窄的舊樓更容易加裝，價錢只比傳統裝置「慳少少」。

舊式樓宇消防設備落後問題為人垢病，為應對問題，支援中心主要針對提升及加設消防設備，而屋宇署執負責樓宇建設及設計，例如加設防煙門等。支援中心會向不符合消防安全標準的樓宇發出「安全指示」，期限多數為1年。有關工程獲批並完成後，人員會檢視並發出「遵辦通知書」。不過舊式樓宇及三無大廈的業主往往要更多時間商討，可申請寬限期，如果進度合理則可延期；不合理者或會被檢控。

支援中心為業主提供資訊、改圖則等服務，希望盡快改善違規樓宇消防標準。支援中心至去年12月成立以來，已接獲3,400宗個案，目標希望每年為400座樓宇提升消防標準。樓宇改善支援中心高級區長黃旭平指，中心人員會主動向業主提出支援，例如幫助大廈成立法團等；亦會向業主解釋條例、協助申請政府資助，而且會有專業人員提供建議、改圖則。

另外，部門有介紹一款「直接泵水式」設備，比傳統式消防栓或喉轆更省位置，可供狹窄舊樓使用。黃旭平指，傳統喉轆系統要在大廈內設置一個水缸，大小則視乎樓宇高矮；較矮的樓宇容量須達500公升，大小約為一個雪櫃；較高的樓宇則需要4,500公升。直接泵水系統可以直接由水管泵水，不用加設水缸，只需裝上防止回流裝置、減額閥則可，可以直接設於樓梯底等位置，節省空間。至於價錢方面，黃表示要視乎樓宇大小等不同情況，大約會比傳統式「慳少少」。有關系統需要向部門申請，現時只有兩座樓宇完成安裝，申請亦只有18宗。