兒童醫院將設全港首個母乳庫　明年起處方予早產及重病嬰兒

母乳餵哺有助增強嬰兒免疫力，亦有助減低母親產後出血及患上乳癌、卵巢癌、二型糖尿病的機會，惟早產嬰母親往往未能產生足夠母乳。當局今日（16日）宣布，將於兒童醫院設立全港首個母乳庫，年底試運及接受捐贈者登記，明年起開始處方母乳予早產及重病嬰兒，並擴至供應全港9間設新生嬰兒深切治療部的公立醫院，目標每年收集600至850升母乳，預計450至600名極早產嬰兒受惠。

根據世界衛生組織及聯合國兒童基金會建議，嬰兒出生首6個月應全母乳餵哺，至6個月大可加添固體食物，並繼續餵母乳到2歲或以上。去年施政報告提出，於明年成立母乳庫及建立母乳捐贈機制，為未能由親生母親餵哺母乳的嬰幼兒提供母乳，尤其減低早產及重病嬰兒患重症的機會。兒童醫院行政總監李子良表示，該院將設立本港首個母乳庫，預計今年第4季竣工並投入前期試行營運，接受母乳捐贈者登記，明年首季正式投入服務，醫生會處方母乳予符合臨床需要的早產及重病嬰兒，同年內供應全港9間設新生嬰兒深切治療病房（NICU）的公立醫院。

九龍中醫院聯網顧問護師（母乳餵哺）黃思琦表示，捐贈者需要通過篩查，確認沒有傳染疾病及吸煙等，當局將設上門收集服務，捐贈母乳將將透過冷鏈運輸送到母乳庫，經過細菌檢測、巴氏消毒及成分測試後會冷凍保存，解凍處方予嬰兒前亦會再進行細菌檢測。她指，母乳若保存得當，可保存約6個月，嬰兒出生4至6周後，母親的母乳分泌量已大致穩定，滿足子女需求後可捐贈母乳，可捐至子女年屆1歲。她續解釋，嬰兒1歲後會開始進食固體食物，母乳成分會改變，因此子女1歲前的母乳最適合捐贈。

廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌指，根據不同研究顯示，母乳餵哺能顯著減少壞死性小腸結腸炎（NEC）及遲發性敗血症、慢性肺病等併發症；降低死亡率；改善神經發育；以及縮短入住新生嬰兒深切治療病房的時間。他表示，參考新加坡、內地及澳洲的經驗，其母親的捐贈踴躍度超過預期，對於本港母親有信心，「香港媽媽既愛心唔會差過其他3個地方」。