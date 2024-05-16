曾入獄人士獲續社工牌　議員指離譜撐重組註冊局

立法會福利事務委員會今日(16日)舉行特別會議，討論修例改組社工註冊局。有議員對社工犯罪數字提出質疑，但勞福局稱數字是從新聞得出，相關權力不屬於勞福局。有議員更是直言入獄仍能續領社工牌這一情況很離譜，廣大市民對此情況已經難以容忍。勞工及福利局將於明日(17日)刊憲修例，並在近期於立法會首讀。社工工會對重組註冊局此也表示支持。

勞福局局長孫玉菡指出，註冊局目前的行徑和決定偏離《社會工作者註冊條例》的精神，並不符合社工專業形象及市民對社工的期望，將於明日刊憲修例，並將於下周三(22日)在立法會首讀。孫玉菡表示，希望盡早通過修例讓註冊局重回正軌。他還表示，危害國家安全的罪行已經列入註冊局條例近兩年，但註冊局仍毫無寸進，未有落實任何機制，包括主動搜集申請續牌社工有否違反相關罪行並作出判斷。孫稱，註冊局目前的行為嚴重偏離相關條例的精神，損害社工專業形象。

孫玉菡還表示，近年發現有數宗犯嚴重罪行者都獲批社工註冊，包括藏毒、藐視法庭、販毒和盜竊等。他表示註冊局內雖有委員對此表示出了質疑，但註冊局在明知有委員質疑的情況下仍通過有關註冊。孫玉菡稱，註冊局難以拿捏分寸，亂象源於只聽取一種聲音。立法會議員郭玲麗表示，對曾有多少社工犯罪的數字提出質疑，孫玉菡稱，局方沒有相關數字，之前提出的例子都是在新聞上統計出來的，主要因為政府賦權於註冊局，相關權力不屬於勞福局局長。

議員林素蔚表示，作為社工註冊的守門人十分重要，很多人質疑入獄的人都可註冊社工，林對此直言離譜，認為條例必須作出修改，她甚至表示註冊局現在就是包庇。

社工工會表示，在社工「專業發展」的角度下，註冊局進行改革是勢在必行，遵守法紀和支持政策是義務也是本分，註冊局須透過改革完善其管治架構，以維護及提升社工專業能力及公信力。