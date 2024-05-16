智庫指本港俱發展氫能優勢　促政府制定政策框架加快綠色轉型

政府最快下月發表《香港氫能發展策略》，展開相關法例修訂工作，目標在2025年提出草案。智庫思匯政策研究所今日(16日)公布《香港氫能策略》白皮書，促請政府制訂進取的氫能政策框架，建議建立氫能產業創新體系、統籌氫能基建設施建設、建立全面的氫能政策和監管，以及審批多樣化的氫燃料技術試驗項目，以利發展低碳氫能經濟。

交通運輸範疇佔香港整體碳排放量約19.2%，氫燃料電池技術可為低碳轉型開創更多機遇。白皮書指出，本港企業正面臨成本高昂、基建不足及氫能政策未夠完善的困境，鼓勵政府採取綠色金融政策，並以此為催化劑，引導本港氫能經濟從灰氫過渡至綠氫。香港科技大學助理教授陳晉登指出，採用國際間可互用的綠色金融分類，界定符合氣候目標的氫氣生產和使用方法，將有助國際金融機構投資氫能發展，加快綠色轉型。

議員陳學鋒表示，雖然本港的氫能政策較亞太鄰近地區遲起步，但本港仍有「後發先至」的條件，指本港各區民居較為密集，若可善用煤氣網絡運送，料較鄰近地區更具優勢。他續指，去年暑假曾到佛山參觀有關氫能發展的基建，指當地連送外賣的電單車都是使用氫能，相信香港有空間成為大灣區的氫能展示區 。

提到市民對於氫能認知不多，或憂慮其安全性，環保社會企業管治及基準學會環保委員會主席鄺超靈直言，不少人每天煮飯或洗澡均使用氫能，認為市民毋須擔心，又指本港的氣體安全保障一直處於全球前列的水平，機電工程署亦已提出將氫氣納入氣體安全的一部分，重申氫能是十分安全的氣體。