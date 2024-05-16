旅發局藝術展覽設舊式理髮廳及秘密酒吧　訪客可免費恤髮

藝壇盛事浪接浪！繼國際藝壇盛事3月在香港舉行後，今起一連四天(5月16日至19日)的 Affordable Art Fair Hong Kong 2024今天正式開鑼！今年，香港旅遊發展局與主辦單位聯手策展互動裝置藝術體驗《霓虹》秘密酒吧，內有12幅香港街景藝術插畫，調酒師更會即場調製4款具港式茶餐廳味道的雞尾酒。酒吧外設有上海舊式理髮廳，訪客可即席免費體驗懷舊理髮服務。裝置集色、香、味、多重觸覺於一身，訪客可重溫香港昔日風情，感受獨特街角社區面貌。

《霓虹》表面看是間70、80年代風靡一時的上海舊式理髮廳，綠白相間的瓷磚，配以樸實無華的理髮椅。訪客只要穿過隱藏入口後便會發現別有洞天，內藏一間秘密酒吧。這間外牆全黑的《霓虹》秘密酒吧掛有12幅以香港街景為主題的藝術插畫，以高飽和色彩漫畫風格，刻畫香港街景光影及市民百態。藝術家特別將本地舊區特色元素如唐樓、傳統麵檔及霓虹招牌注入插畫內，冀勾起觀眾了解香港街角情懷之興趣。

裝置藝術重視感官體驗，酒吧內提供4款特色雞尾酒，分別以蛋撻、奶茶、香片及菊花茶等香港味道為靈感，調酒師期望訪客以舌尖尋覓香港獨有滋味。訪客離開酒吧前，更可於明信片寫下心意，透過吧外郵箱向友人分享香港之美。

裝置是由美籍台灣藝術家Jonathan Jay Lee及米芝蓮一星餐廳前首席侍酒師Kiyoshi Hoshimi-Caines共同創作，兩人年少時隨父母來港工作而認識，對香港舊區情有獨鍾。旅發局期望透過《霓虹》，令旅客多感官體驗饒富香港特色的獨特風貌，觀展後可深入社區探索，以「城市漫步」主題作另類深度遊。

Affordable Art Fair Hong Kong已在港策展11年，今年展覽於本月16至19日灣仔會展舉行，共吸引97間畫廊參展。市民旅客可入場欣賞來自世界各地人氣及新進藝術家、定價為港幣10萬元以下的多款作品，入場費215至374港元不等。