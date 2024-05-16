垃圾焚化技術升級　轉廢為能全民受惠

隨着香港堆填區逐漸飽和，興建轉廢為能設施乃大勢所趨。坊間或將焚燒發電設施視為厭惡性設施，《東呼即應》團隊實地視察，市民均對現代化焚化設施反應正面，大讚環保兼善用資源。經過多年發展，焚燒發電的技術已十分成熟，除了可以做好空氣質素控制，更可與社區共存。

港人在2022年棄置於堆填區的都市固體廢物達400萬公噸，相等於約27萬輛雙層巴士的重量。但本港地小垃圾多，3個堆填區預計會相繼飽和，需考慮發展焚化設施，但選址是一大難題，附近居民難免擔心焚化爐對環境帶來影響。不過，隨着技術成熟，焚化設施未必會污染環境。

《東呼》團隊近日到訪屯門污泥焚燒發電設施T·PARK，留意到有不少市民到訪設施。市民Ivy表示，不時會到訪設施泡水療池，亦見到很多攝影愛好者來拍攝日落。另一參觀者黃小姐則指，過往誤以為焚化設施會很骯髒，但原來四周均很乾淨，能與社區共存，故支持興建焚燒發電設施。

香港工程師學會會長李志康表示，新一代焚燒發電技術已十分成熟，與40、50年前的焚化爐已大相逕庭，煙氣一般均處理得很好，不會出現黑煙、很臭等情況。焚化技術亦獲全球廣泛採用來處理廢物，尤其地小人多的地方，例如德國在2019年至今已興建超過120座焚燒發電設施；同在亞洲的日本，至2019年已建近800座焚化爐，而多個大城市的焚燒發電設施是處於市中心，相信港人可以放心。

李志康續指，將來焚燒廢物設施(I·PARK)能與污泥焚燒發電設施一樣融入社區，提供消閒和社區設施，以及設教育設施，介紹焚燒發電技術，以及煙氣處理系統，令大眾了解怎樣監察煙氣排放，如何對社區影響減至最小。

港府在《香港資源循環藍圖2035》提出，2035年本港不再依賴堆填區處理都市固體廢物。目前本港正推動全民減廢及資源循環，配合未來將會陸續建成焚燒都市固體廢物的I·PARK1及I·PARK2，減少廢物堆填之餘，還可以發電「轉廢為能」，「零廢堆填」目標就成功在望。