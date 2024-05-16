圖以月餅券賄運輸署考牌官　54歲女子被判入獄兩個月

廉政公署早前落案起訴一名女子，控告她在私家車駕駛考試的泊位試中犯錯後，圖以一張價值逾400港元的月餅券行賄運輸署考牌官，以換取考試及格。被告今日（16日）在沙田裁判法院被判入獄兩個月。

54歲被告李正春早前承認一項向公職人員提供利益罪名。署理主任裁判官陳慧敏判刑時斥責被告行賄考牌官，影響考牌制度的公平，損害公眾利益，法庭須判處被告具阻嚇性刑罰以儆效尤。署理主任裁判官以監禁三個月為量刑起點，考慮到被告認罪，遂將刑期扣減三分之一。

案情透露，被告於2023年9月14日，即臨近中秋節前，到香港駕駛學院(沙田)內的駕駛考試中心參加私家車駕駛考試，一名運輸署二級考牌主任獲隨機指派主考。被告在考泊位試時犯下嚴重錯誤，把部份車身泊在指定泊位界線以外後，兩次向該考牌主任提供一張價值逾400港元的月餅券，圖換取駕駛考試合格。由於被告考試時犯下嚴重錯誤，考牌主任最終評予被告考試不合格，並在考試紀錄中附上貪污備註，及向運輸署匯報事件。

案件編號：STCC993/2024