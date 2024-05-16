東網獨家報道廢物轉運站職安事故後　政府立即維修所有損壞路壆

東網昨日獨家報道，西九龍廢物轉運站有垃圾車傾倒廢物時發生意外。政府今日（16日）立即回應事件，揭發承辦商沒有向環保署通報有關意外，環境及生態局表示要求署方檢視現行監管制度，作出改善，又指環保署已即時責成承辦商進行緊急維修，所有損壞的路壆已經完成維修。

在本網報道後，環境及生態局局長謝展寰今日到西九龍廢物轉運站視察，並責成環保署作為監管當局就事件在一個月內提交報告，要求署方檢視現行監管制度，作出改善，以免再有同類事件發生，讓從業員可以在安全及健康的環境下工作。局方強調工作可以外判但責任不能外判，任何情況下職安健都不能被妥協。

身兼工會成員的議員陸頌雄早前批評事件「匪夷所思」，直言連續發生事故「冇死人好好彩」，但他強調「好彩唔係必然」。對於環保署指職員每天都會視察轉運站的運作，但沒有發現石壆受損，他質疑環保署若每日派人視察何以未有發現相關情況，有明顯損耗為何沒有留意到，指「細節決定職安」，目前即使有法例保障職業安全，但各持份者，以至執行人都要「用心」看待，促請環保署要吸收這次「好彩」教訓，不要再出現問題，而且在報告完成後亦要向相關工會及傳媒交代內容，包括是否有人受到處分。