網傳有市民自發「放蛇」打擊白牌車　列交通投訴跟進

民間有市民自發「放蛇」追擊白牌車！昨日(16日)網上平台瘋傳3條短片及數張疑白牌車「中蛇」的相片，其中一條片見一名疑自發「放蛇」的男子，乘坐一輛懷疑白牌車抵達啟德郵輪碼頭，他用手機拍攝司機，並指示司機「係架Benz尾落，你等等，阿Sir過嚟招呼你」；另一段片，見司機停車後，乘客稱「等一等啊，中咗啦你，中咗啦，揸Uber瀨嘢㗎喇，停低喇」，司機一臉茫然回應「吓！哦…‥」。而第3條片見有市民在啟德郵輪碼頭停車處舉機拍攝，一輛深色私家車駛至，乘客落車後向拍攝者揮手，在場執法人員隨即上前向私家車司機問話。而相片所見，多輛懷疑「中蛇」的白牌車停在啟德郵輪碼頭接受執法人員調查。消息指，事件涉及7輛私家車。

執法部門表示，昨日(16日)下午4時35分，有的士司機報案，指有人懷疑經營白牌車。人員到場經調查後，登記涉事司機及車輛資料，案件暫列「交通投訴」處理。

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