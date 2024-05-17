本地污水檢測KP.2變種株　專家指具高度傳染性　致病性不算強

衞生防護中心昨日(16日)公布最新一期新冠及流感速遞，最新監測數據顯示本地新冠病毒病活躍程度與過去數周相若。目前JN.1及其後代譜系為本地最流行的新冠變異病毒株，佔所有經分析樣本的98.8%。同時，污水監測中也檢測到屬於較新的後代譜系KP.2，佔約15%，該病毒株是JN.1 的後代譜系之一，現被世界衞生組織列為監視下的變異病毒株。然而，現時未有資料顯示JN.1或KP.2，會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，KP.2具高度傳染性，並有免疫逃逸的特性，惟致病性不算很強。根據美國疾控中心的數據，KP.2佔美國新冠病毒感染的28.2%，較3月中旬只佔1.4%大幅上升。專家認為KP.2可能比JN.1更具傳染性，預期美國今年夏天新冠感染個案會因而增加。

5月5日至11日期間，中心錄得11宗新冠病毒病在學校/院舍爆發的報告(共影響66人)；對比前一周錄得17宗爆發的報告(共影響126人)有所下降。5月12日至5月15日錄得2宗新冠病毒病在學校/院舍爆發的報告(共影響10人)。

本地流感方面，最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度繼續上升及處於高水平。相信流感季節會持續一段時間。5月5日至11日期間，定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是14.8 宗(每千個診症計)，高於前一周的14.1宗。定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是 78.9宗(每千個診症計)，高於前一周的61.2宗。