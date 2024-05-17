YouTube色情血腥片未收斂　東方第16度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段。今日（17日）第16度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。

第1條影片是一名女模特兒拍攝裸照的過程，期間她全裸展露豐滿的胸部，又擺出不同姿勢，也有部分片段清晰可見她的下體，全條沒有打格，而影片留言也有人質疑為何此影片能夠在YouTube播放。

第2條影片展示一名金髮美女只穿一條圍裙在弄甜品，但無遮蔽她的身材，不時露出乳房，期間她更在地上爬行，又擺出撩人姿態，最後更在鏡頭前脫去圍裙，躺在廚房的餐桌上，除顯露其胸部外，甚至取來忌廉塗抹在自己的胸上，意識淫邪。

第3條影片為一段宣傳片，片中女模特兒穿着黑色透視裝，清楚可見其胸部及下體，由一名男攝影師為其拍攝造型照，其後她更脫去上衣展示胸部，而片尾也有顯示她全裸拍攝。

第4條影片是女子赤裸下身示範肛門除毛教學，女子雙腳緊合，側臥床上及翹起臀部，陰部及肛門對着鏡頭，有人在她的肛門附近塗上脫毛蠟，然後大力一撕除去毛髮，影片全程大特寫陰部，無遮無掩。

第5條影片是金髮女郎拍攝造型的過程，起初她只穿T-Back性感內衣拍攝，其後開始脫去胸圍露出豐滿乳房，男攝影師全程專注拍攝，女郎做出各種撩人姿態，最後亦有全裸出鏡，意識大膽。