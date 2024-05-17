政府擬今年7月修例　讓部門為高危舊樓改善消防安全再追收費用

有60年樓齡佐敦華豐大廈上月發生火警，事後大廈被揭未遵辦消防安全指示長達16年，令舊樓的安全隱患備受關注。據悉，當局擬於今年7月修例，「進場」為高危舊樓改善消防安全，然後再追收費用，預計每年可為20至60幢舊樓進行改善消防工程。

截至去年底，樓齡超過70全港約有937幢私人住宅及綜合用途樓宇樓齡超過70年；7,466幢樓齡屆乎50年至69年。惟過去十年，消防處及屋宇署發出近23萬張指示，但遵辦不足一半，只有約10萬張。

惟根據現行法例，政府部門不容許「進場」為大廈進行改善消防工程。消息指，政府早已計劃於年內修例，容許政府以「先付後追」方式，為高危舊樓改善消防工程，再向業主追收費用，直至上月華豐大廈發生三級火，當局認為有急切需要，擬提前於7月修例。

據悉，一些火警風險較高的舊樓，譬如樓齡較高，全大廈只有一條樓梯，沒有其他逃生途徑，水缸未合規格，消防喉轆或防煙門失修等，政府會根據優次代辦消防安全改善工程，然後再追收費用，並會同時協助有需要業主申請市建局「消防安全改善工程資助計劃」，而資助後的餘額則需業主自行負責，若業主仍未能支付政府代辦費用，單位將被釘契。