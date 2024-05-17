接獲6宗錯誤處方藥物呈報　私院術後遺留吸引頭於2歲幼童體內

衞生署在今年首季共接獲6宗重要風險事件呈報，涉及開錯藥，包括2宗日間醫療中心，屬中心的首次呈報。另外私家醫院通報2宗醫療風險警示事件，涉及一名2歲幼童在做腺樣體切除術時，術後手術吸管的吸引頭遺留在其體內，之後排出，患者目前情況穩定。

私家醫院共呈報4宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，當中2宗是由浸會醫院呈報。浸會醫院表示，1宗是涉及今年1月時入院接受治療的女病人，在派發血壓藥時錯誤的使用了另一病人的血壓數據，造成其繼續接受本應暫停服用的抗高血壓藥物，之後病人出現低血壓的情況，所幸在接受治療後已暫時無異常。另一事件涉及一名82歲男性病人，其在去年11月由於呼吸道疾病入院，由於藥物發放的錯誤導致其血壓稍微下降，不過在接受治療後也回復正常。

第3及第4宗分別涉及聖保祿醫院及明德國際醫院。聖保祿醫院所呈報的事件是給一位84歲女病人注射了錯誤劑量的藥物，該病人由於壞疽入院，本應注射低劑量的鴉片類止痛藥，由於主治醫生字迹潦草，醫院職員誤讀為一般劑量。醫院表示在發現劑量錯誤後已為病人注射中和藥物，但患者因病情未能改善於今年3月已離世。第4宗則是一名75歲女病人在明德國際醫院接受手術時被錯誤注射肌肉鬆弛劑，明德國際醫院稱在發現錯誤注射後麻醉科醫生立即採取了相應措施，手術完成後病人情況良好。

此外，日漸醫療中心首次呈報的2宗處方藥事件，包括1宗涉及77歲女病人在注射化療藥劑時速度出錯，以及一名79歲女病人獲錯誤配發促血小板生成素受體激動劑，目前兩人情況均暫時穩定。