康城一單位違規作無牌旅館出租罪成　或被銀行追討貸款

日出康城一單位業主將之用作無牌酒店或賓館出租被裁定罪成。若單位在限定時間內再重犯，有可能被執行更嚴重的處罰。該單位疑被用作Airbnb出租，做法違反有關條例，亦違反其大廈公契，可能會被銀行要求Call Loan(追討貸款)。另外，Airbnb當前在港出租仍沒有有效法律規管，屬無牌旅館範疇，經營或管理無牌旅館屬於刑事罪行，

民政事務總署下轄的牌照事務處於早前公布，日出康城Malibu 1B座高層D單位，被控違反《旅館業條例》5/5A，即觸犯管理無牌酒店或賓館罪行，在觀塘裁判法院被判罪名成立。牌照事務處還表示，從定罪當日起16個月，若發現重犯可被作出封閉令，封閉令一經作出，封閉時間將達6個月。

該單位被指疑作Airbnb出租，但當前Airbnb在香港未有有效法律規管，而與之最接近的條例當屬《旅館業條例》，當中列明了任何處所出租少於28日的都需要申請旅館牌照，而Airbnb的出租基本都少於28日，尚不合法。而經營或管理無牌旅館均屬刑事罪行，一經定罪會留有案底，最高可被處罰款200,000元及監禁兩年。