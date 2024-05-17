2電話攔截程式上載通訊錄供人搜索　消委會提醒消費者留意條款

消費者委員會調查5款垃圾電話攔截程式，發現有2款會將用戶通訊錄資料供他人搜索。消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，要留意是否需要下載這些程式，如下載程式亦要留意條款。

黃鳳嫺今早(17日)在電台節目表示，些是付費計劃，移除程式便可除消，相反必須前往程序商店取消；另有消費者登記個別程式時，需要提供8項個人資料，包括姓名、出生日期、電子郵件地址，質疑電話欄截程式是否需要取得這麼多的個人資料。

她指，消委會並無收到相關投訴，相信是因為消費者根本不知道這些情況；至於能否防範或找出誰上載了電話號碼，消委會在今次實試中亦找不到，但消費者如擔心電話被上載，可透過電郵方式到程式官網，按程序要求取消名字及電話號碼。

HKJunkCall創辦人胡文翰在同一節目表示，消委會報告中肯，舉例「小熊來電Call Defender」及「Whoscall」需要通訊錄權限，最主要目的是防止使用者舉報朋友、通訊錄內的號碼，或者攔截通訊錄內的號碼。

胡續指，的確無需要開啟這麼多的資料權限，但世界各地人文背景及電訊環境不同，有些國家每人或有4至5個電話號碼，期望及需要獲取個人更多資料，甚或有些國家的市民對私隱要求不高，只是在香港及東南亞國家對個人私隱度要求較高，故不切合要求。