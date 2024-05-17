牙科外展隊服務表現受關注　港府指未達標機構不開名因參與少

受移民潮及退休潮雙重打擊，本港牙醫嚴重空缺，有議員關注非政府機構成立牙科外展隊。衞生官員今日(17日)表示，許多機構面對人手不足，當局將推出鼓勵參與的方法。對於相關服務不達標機構，政府會做改善措施，如果仍未如理想，將終止與機構的合作。對於有議員質疑政府不公布服務不達標的機構名字，衞生官員解釋指報告提及的時間在新冠疫情期間，而牙科服務屬高風險服務，加之人手不足，故部分院舍拒絕服務。他續稱，當前參加計劃的機構數量有限，不想打擊機構的參與意願。

立法會帳委會在討論審計報告內有關緊急牙科服務及長者牙科護理支援時，有議員表示，非政府機構的「牙科外展隊」有部分未能達到服務目標，不清楚政府會如何處理有關情況。衞生官員表示，若發現情況，當局會先關注事發原因，如果是因為合作機構因人手不足而難以開展服務，政府會適當給予幫助。其次，如果是因為機構所聯絡的院舍中院友不願參加，當局則會首先向院舍了解情況。假如可以做的措施已經做過，該機構的仍任不達相應的目標，政府會考慮終止與該機構的合作。

該官員還表示，歡迎非政府機構提升服務量，以往不達標的情況主要是因為疫情期間的防疫措施，導致不少員工需要在家辦公而令到服務延遲。他還稱，如果提供外展服務的機構的服務量都超標，政府也有相應機制應付，會申請額外的撥款應付增長的需求。

也有議員關注政府如何鼓勵非政府機構成立「牙科外展隊」為院友提供服務。另一衞生官員表示，目前許多非政府機構可能本身有牙科診所但因人手不足而未能開展服務，或是因人手流失而轉交其他機構提供服務。他表示，目前政府正在了解非政府機構對外展服務的意見，在調查完畢後會訂立鼓勵方法。