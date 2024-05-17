新田／落馬洲發展樞紐環評報告　獲環保署有條件批准

環保署今日(17日)決定有條件批准新田／落馬洲發展樞紐環評報告，條件包括要提交各項詳細設計和實施計劃、在三寶樹濕地保育公園和生態友善魚塘開始建造前，不可進行填塘工程，以及盡快成立環境監測小組。署長徐浩光希望透過環評制度改善環境，增強生態功能，做到人類與自然共融。

徐浩光表示，生態基線調查檢視16種生態類別，找到152種雀鳥，其中68種保育價值非常高，即使調查期間未能找到歐亞水獺，但亦有考慮文獻中提到2018年和2019年有歐亞水獺糞便的紀錄，並作出相應緩解措施。

徐形容整個環評是科學、全面的研究，並強調與以往做法相同，如野生生物使用魚塘的情況、工程項目造成的魚塘損失，以及野生生物的生境影響等資料，現階段不揣測會否有人或團體提出司法覆核，但強調每宗司法覆核個案都對社會造成傷害，不論輸贏都涉及以年計算的一段長時間。

徐又指，在公眾諮詢期間，並無意見提出環評報告涵蓋面不足，當局亦與環保團體進行了4次會議，聽取意見，土拓署在聽取意見後隨即作出優化，包括設立歐亞水獺的生態走廊及水梯等。

他說，在項目推出後，倡議人需提交許多報告，當局會嚴謹監察；至於工程開展後，當局亦會監察生態環境的改善，若發現問題出現，會要求立即調整，舉例在魚塘方面，項目倡議人要先做補償措施，才能進行填塘工程；而當局稍後亦會成立監察小組，成員包括環保團體、社區人士、政府不同部門等。