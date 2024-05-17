三隧繁忙時段車流量減1%至4%　當局稱達政策目標

三條過海隧道去年12月17日起實施分時段收費。運輸及物流局局長林世雄今日(17日)在立法會交通事務委員會表示，分時段收費後，得到駕駛人士的配合，已大見成效，以往紅隧和東隧隧道口的塞車情況已大大紓緩，總括來說達到政策目標，即是遏抑和分散繁忙時段的過海車流，理順交通及善用隧道容量。

林世雄指出，由實施分時段收費至今年4月期間，繁忙時段的三條隧道的整體過海車流量減少約1%至4%。緊接繁忙時段前或後約半小時，整體過海車流量平均上升約3%至6%。在繁忙時段，紅隧和東隧的車龍普遍分別減少超過1公里和半公里。反映部分駕駛者選擇改於繁忙時段以外的時間出行，認為新收費就時段之間的分流起到一定作用

他又稱，分時段收費是一項新的收費安排，駕駛者仍需要時間適應，過海交通可能仍有所反覆，運輸署將會持續收集為期一年周期的數據，再檢視收費水平是否需要調整，預計最早明年中完成檢視。

目前商用車過海隧道費劃一收50港元，多名議員關注當局會否調低收費。林世雄回覆時指，會一併檢視商用車收費。另有議員提到，疫後市民生活習慣有所轉變，建議當局考慮縮短晚上繁忙時段，由現時的晚上7時提早至6時半結束，以善用隧道容量。林世雄表示，當局會檢視數據，考慮是否有空間收窄繁忙時段。