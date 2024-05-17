大帽山「白波波」完成進化　新雷達可辨空中雨點冰雹

6年前超強颱風「山竹」襲港期間，截至去年已服務24年的大帽山天氣雷達，難抵強風被毀而停用，天文台在今年初將「白波波」及雷達天綫拆下，並於3月完成更換新大帽山雷達及正式投入運作，是香港第二台雙偏振S波段多普勒天氣雷達，造價約為3,100萬港元，提供重要的觀測數據監測各類惡劣天氣，包括雷暴、暴雨及熱帶氣旋。

新大帽山雷達可分辨空中的冰雹區域和雨點大小，對監測冰雹及降雨率有所幫助，並與大老山雷達協同運作，24小時全天候為市民提供監測惡劣天氣的雷達圖像。天文台台長陳栢緯今日(17日)表示，大帽山天氣雷達位於香港最高的山峰，是天文台不可或缺的天氣監測工具。面對極端天氣所帶來日益嚴峻的挑戰，新大帽山天氣雷達的落成對天文台來説非常重要。

相比香港首台安裝在大老山並於2015年開始運作的雙偏振S波段多普勒天氣雷達，新大帽山雷達配備更先進的硬件和軟件，可提供更高的雷達脈衝發射功率、更小的雷達信號衰減和雜訊的影響、更佳的雷達控制軟件圖像介面和更多功能，令操控雷達變得更為簡易。這些新技術可提供更高質量的雷達產品以支援天氣分析。