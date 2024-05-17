廉署起訴3人 涉裝修工程貪污及洗黑錢共620萬

廉署起訴3人涉物業裝修工程貪污130萬元及洗黑錢490萬元。

廉政公署今(17日)落案起訴一名物業管理公司前職員，控告他涉嫌從一名裝修工程承建商收取賄款130萬港元以優待對方，其任職律師的妻子則被控涉嫌清洗犯罪得益共逾490萬港元。3人已獲廉署准予保釋，下周二(21日)在東區裁判法院提訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

麥詠竣，49歲，新聯益置業有限公司(新聯益)前租務部物業主任，被控四項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條。同案被告李勝根，75歲，藝霖裝飾公司(藝霖)獨資東主，被控四項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)條。麥詠竣妻子郭婉珊，47歲，律師，則被控5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名(俗稱「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

新聯益在香港擁有和管理多個單位作出租之用。案發時，麥詠竣在該公司任職租務部物業主任，負責安排及監督承建商為公司物業進行裝修工程，以及在支付工程費用前核證工程已完成。於2020年11月至2022年6月期間，新聯益只向兩家公司判授裝修工程合約，其中由李勝根獨資擁有的藝霖，獲支付工程費用共約2,600萬港元。

負責安排及監督裝修工程予藝霖的麥詠竣，涉嫌於2022年4月至6月期間，先後從李勝根接受多筆賄款共130萬港元，而李勝根則涉嫌藉行賄麥詠竣，換取對方於安排及監督裝修工程事宜中優待藝霖。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，揭發上述行賄受賄罪行。調查又發現郭婉珊涉嫌於2019年1月至2022年7月期間，利用其5個銀行戶口清洗犯罪得益共逾490萬港元。