連搗深水埗公屋及劏房私煙倉　拘兩男女檢值近100萬貨

香港海關於今日(17日)，在深水埗元州邨進行反私煙行動，搗破3個私煙儲存倉庫，拘捕一對無業的本地71歲男子及60歲女子，共檢獲20萬支懷疑私煙，市值約90萬港元，應課稅值約66萬港元。今日中午，人員在深水埗區截查一名形迹可疑女子，在其身上檢獲小量懷疑私煙後，遂把她帶至附近一唐樓單位搜查，在一個面積約50呎的劏房內，檢獲約3000支懷疑私煙。關員跟進調查，在鄰近一個劏房單位內，檢獲約18萬支懷疑私煙，並且拘捕一名男子，懷疑他是單位的負責人。

其後，關員押解該名女子到元州邨、一個面積150至200呎的住所搜查，結果再檢獲7000支懷疑私煙，初步調查顯示，該3個私煙儲存及分銷中心已運作數月，涉案人士利用劏房作為私煙的儲存倉庫，並且利用公屋單位存放小量私煙，以便售予區內用家及分散風險。涉案女子被截查時，懷疑她正進行私煙分銷活動。人員強調，如經調查後證實有公屋單位涉案，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。據了解，兩名被捕男女報稱互不相識，人員正追查有關私煙的來源。