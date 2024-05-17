串騙案證人供稱　詹培忠指要小心處理「買賣殼」事宜

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密與一名內地商人作「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件今日(17日)在區院續審。控方傳召涉案內地商人的前員工作供。他稱詹劍崙曾到內地向該商人解釋如何透過發新股及可換股債券，讓該商人逐步掌控該上市公司，雙方同意以逾2億港元交易該公司控制權。證人又指詹培忠亦曾表示要小心處理「買賣殼」事宜。

3名被告依次為詹培忠(77歲，董事)、詹劍崙(52歲，商人)及王蓓麗(女，65歲，無業)。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司(下稱亞洲資源)、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。

今次事件原本尚有一名內地男被告馬鐘鴻(48歲，商人)，但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。馬鐘鴻涉及上述全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。馬鍾鴻的前員工X在獲取控方的免起訴書，今在屏風下作供。X指約於2013年，其老闆有意買入上市公司以集資新股，並開始聯絡賣家。同年7月，X陪同老闆與詹培忠在文華東方酒店的咖啡廳見面。詹稱手上有兩間空殼公司可賣給老闆，其中一間為亞洲資源有限公司，開價3.2億港元，但當時並沒有深入討論。X稱數日後詹劍崙到深圳與老闆見面並一同前往潮洲公幹，其間詹劍崙主動提到賣殼並稱可透過可換股債券來易手控制權。詹劍崙稱可出售可換股債券給老闆，他及後可換成股票從而獲得亞洲資源超過7成股權，老闆最終同意交易。

X又稱，其後老闆向他稱「而家阿叔（即詹培忠）應承賣上市公司」，並拿出一份買賣協議文件。X又稱他記得曾與詹培忠會面時，詹提過須小心處理「買賣殼」事宜，並指不會在自己保管的合約上作簽署，只會保留買家簽署。X又稱老闆其後不斷找「人頭」代替他購入亞洲資源的可換股債券，當中包括找X代他購入2.5億股可換股債券，但由老闆付款，涉案約8,700多萬港元。

案件編號：DCCC 439/2022