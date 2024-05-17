財會通過約128億　成立微電子研發院　推行新型工業加速計劃

立法會財務委員會昨日通過兩項有關創科的新承擔額，分別是成立及營運「香港微電子研發院」的28.38億，以及推行「新型工業加速計劃」的100億元。雖然在席議員都同意發展創科，但質疑人才問題如何解決，怎樣應付外國的器材禁運風險，加上金額巨大，擔心項目有爛尾之虞。

在逾28億元成立及營運微電子研發院方面，議員田北辰留意到當中涉及光刻機等先進儀器。他質詢當局，有否考慮到因外國阻撓，從而得不到相關零件或器材的情況。他又指企業在香港投資兩元，政府就出一元，上限2億元的「新型工業加速計劃」，儘管總額100元理論上可吸引50間企業來港，然而不少國家為搶龍頭企業，出手更加闊綽，他指早前台積電在日本熊本縣設廠，可獲日本政府提供設廠費用一半的現金補貼，如第一間廠房總投資9千8百億日圓，日本政府直接補貼4700億日圓。他形容本港出手是「闊而淺」，質疑有關計劃是否足以吸引龍頭企業來港，加上人才方面也是問題。

議員陳祖恒亦關注新型工業化所需的人才，冀招攬外地專家的同時也要裁培本地人才。他說美國吸引科技企業回流，提出的配對是1對1，希望政府檢視本港2對1的做法，可適時作出調整。議員林素蔚亦指配對計劃涉及大量公帑，擔心若有項目爛尾，有關企業是否毋須負上責任，需否向政府退回資助款項。

創新科技及工業局局長孫東回應指，內地正加緊研發光刻機及相關設備，雖然目前沒有被「卡脖子」的情況，但希望盡快通過撥款、盡快購買、不要耽誤。他說招商引資不是靠單一元素。100億元主要是針對在香港真金白銀投資和生產的企業，承認現有的配對上限2億元是杯水車薪，但有總好過無，當然希望有更進取的計劃，一步一步向前推進。他說發展創科產業，本地人才是重中之重，也是未來發展的根本，可是沒有產業，培養的人才也沒有出路，是雞和雞蛋的問題，冀先由產業做起來，有產業之後人才就會聚起來。他說留意到一些國家採取更進取的做法，但相信本港2比1的配對比例還是比較合適的做法。

創新科技署組長陳正豪指計劃所需的光刻機目前不在禁運之列，但美國大選之後情況難料。加上有關的光刻機內地暫時未有生產，因此動作要快。對於項目可能爛尾的風險，創新科技署署長李國彬說考慮到業界意見，鑑於項目投資金額巨大，需有一定的現金流，當局會因應較時間較長的項目，當企業提交階段報告且經核計財政後，可獲分階段撥款，以助企業的資金流。項目若不幸爛尾，政府會視乎原因向相關企業會追回款項。