打擊集運毒包裹行動破14案　檢K仔等910萬元毒品拘兩男

本月4日，海關機場空運科人員在香港國際機場查驗一個報稱潤膚霜、從英國以集運方式寄港的包裹，經檢查後，關員揭發包裹內藏有約3.5公斤的懷疑氯胺酮(俗稱K仔)。

據了解，該批毒品被偽裝為潤膚霜，並與真正的潤膚霜共同存放在貨物箱內。海關毒品調查科接手調查案件，其後在同一集運帳戶下，檢獲另一件藏有約3.5公斤懷疑K仔的包裹，它同樣被報稱為潤膚霜，並以同出一轍的手法收藏毒品。經跟進調查後，海關採取監控遞送行動，至昨日(16日)成功在葵涌一個自提點，拘捕一名前往提取其中一個涉案包裹、報稱無業的47歲外籍男子，涉嫌「販運危險藥物」。

關員及後再搜查被捕人士的住所，再在屋內尋獲懷疑毒品包裝工具，相信是用於重新包裝及分銷毒品。全案檢獲的毒品總值約300萬港元，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，海關留意販毒集團以集運方式運送毒品的趨勢，自今年1月1日至今，採取代號為「狙擊者II」的執法行動，根據風險評估和情報分析，在市內多間集運公司進行突擊搜查，查驗可疑包裹，期間一共破獲14宗販毒案，查獲合共約20公斤毒品，市值約910萬港元，並拘捕2名男子。

行動查獲的毒品以K仔最多，多達8.5公斤；其次是大麻，約5.2公斤；第3是冰毒，約4公斤；最少的是可卡因，約2公斤。另外，販毒集團會以日用品作掩飾，將毒品藏於護膚品、化妝品、洗髮水等容器，包裝物料的夾層或混於零食當中。海關會繼續透過風險評估及情報主導，以全方位、多角度的策略，嚴厲打擊毒品流入本港。