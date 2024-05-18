上學年發生201宗實驗室意外　有學生頭髮被燒焦

學校實驗室內上堂要小心。教育局公布新一份中學實驗室意外調查報告，2022至2023學年共發生201宗實驗室意外，與2017至2018學年上次調查相比減少了約30%。意外造成189名學生和4名教職員受傷，傷勢多為輕傷，其中灼傷、燙傷、割傷佔總數80%以上；逾64%意外發生於初中科學課堂，其次是化學課和生物課，分別佔21%和12%。

該報告結果是基於436所中學回應，超過75%學校申報沒有發生任何實驗室事故，而申報的意外總數則為201宗，其中96%意外都是由於學生不小心引致。學校呈報個案中，一名學生將一滴需要經過濾柱淨化的泥水放入口，但該學生其後沒有表示不適；亦有學生因玻璃燃燒管爆裂輕微割傷、本生燄輕微燒焦頭髮、安全眼鏡夾傷手指等。

最常見的意外類型是燒傷或燙傷，佔42%，主要是因為不小心處理熱的三腳架、玻璃器皿、本生燈等所致；其次為割傷，佔40%，其中兩宗需要縫針治理；另外14和13宗意外分別涉及化學品接觸皮膚和眼睛事故，包括雙氧水、碘溶液等化學物接觸到皮膚，酒精、氫氧化鈉溶液濺向眼睛，錯誤使用顯微鏡令太陽光反射入眼等。