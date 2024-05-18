核心人才去留掛鈎競爭力　學者倡以員工表現制訂薪酬政策

面對移民潮導致人才缺失，港府近年不斷提出要提高香港競爭力。有學者認為要提高競爭力，人才資源核心能力絕對不容忽視，尤其在決策方面更不可或缺，建議企業不僅要藉着政府提供的人才招聘計劃「吸才」，同時亦要審視現行的人才資源管理政策，是否有效及多元化去吸引不同世代人才加入。另外，薪酬方面亦應以表現為本，同時給予具彈性的福利，滿足各個世代人才需要及保障之餘，亦能達成企業的業務指標等。

浸會大學人力資策略及發展研究中心副主任葉偉光今日(18日)表示，在人才招聘方面，建立一個良好僱主品牌及形象非常重要。尤其是對90後及千禧世代而言，他們會權衡自己的價值觀與企業的價值觀，才決定是否為機構工作，加上現今的新生代亦未必如7、80後的人般，願意長期為企業服務。

葉認為，企業文化和價值觀對塑造企業形象，作為吸引及保留人才十分重要。其中，文化及價值觀的建立，可通過設立明確的核心價值觀、鼓勵員工跟從，營造積極向上的工作氛圍；企業亦可通過組織各種文化活動、提供福利待遇和關懷員工的個人需求來加強組織文化建設，以提高人力資源價值，吸引並留住合適人才。

至於薪酬福利制訂方面，他建議企業應以表現為本的薪酬政策，附以具彈性的福利安排，才能滿足不同世代人才的需要及保障，以及達成企業的業務策略及指標；人才績效管理方面，企業亦應以提升人才的才能及發展為依歸，而非只注重其考績表現。

他又指，培訓項目及相關活動推展方面，企業在策劃人才資源政策時，務必確保相關政策法理情兼備及具公平性，包括分配公義、程序公義及人際公義，方可激勵及保留人才，達致善用人才，增強企業競爭力。