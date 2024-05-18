入境事務處招驗日反應熱烈　380新位爭崩頭　73人搶1職位

入境事務處今日(18日)舉行招聘體驗日，入境處表示今年將招聘總共380人。體驗日首日現場有約500人，有入境處職員帶領參觀各類模擬設施、體驗體能訓練及解答投考相關問題。入境處還表示，今年體驗日報名人數比上年人數多超過60%，因此原定3場的體驗活動也額外加開1場。現場也有投考市民分享自己的投考心得以及貼士。

入境事務學院副院長吳智康表示，今年的招聘體驗日反應熱烈，有約2,500人報名參加，比上年上升約64%。原定開辦3節的體驗活動，也因為參與人數多而額外再加開了1節。吳智康表示，投考入境事務主任的競爭一向很激烈。以去年為例，報考人數與職位數量大約是73:1，即73人爭一個職位。而入境事務助理員也收到了超過9,000份申請。在今個財政預算年，入境處計劃招聘100名入境事務主任，以及280名入境事務助理員。今年入境事務主任的招聘日期為5月14日至6月3日，入境事務助理員則是全年接受報名。吳還表示，過去一年入境處在本地的大專院校和中學進行了多場宣傳，有超過3,500人參加；對於在內地上學的港生，也進行了多場宣傳，收到約250份內地港生的申請，吳智康表示結果非常理想。另外，吳還對有意投考的考生提供了一些貼士，多了解入境處的職責、留意國家及社會的發展以及對社會和世界的事務有敏銳的觸覺。在體能測試方面，吳表示，去年報考的人中，體能測試合格率約70%，最多人不合格的科目則是蹲撐立。

現場不少有意投考的考生也踴躍參與體能測試的體驗活動。考生陳小姐表示，自己已是第二次投考入境處，今日適逢有體驗日，便來體驗及了解更多的入境處的事務。陳小姐還表示，在今天的體驗中，最難的是蹲撐立，想要將動作做得足夠標準，對於她來說也是一個不小的挑戰。陳小姐續稱，上年錯失了參加體驗日的機會，今年希望能來深入了解入境處的事務，以及可以了解其他投考事宜，今年十分有信心能夠通過遴選加入入境處。

另一考生林先生則表示，自己剛剛大學畢業，也有意投考入境處，所以今日來參加體驗，希望能夠更深入了解入境處的相關事務。對於體能測試，林先生稱也認識到了很多項目的標準姿勢以及自身需要改善的重點。例如仰臥起坐和跳遠都是自己需要加強練習的項目。林先生還表示，通過參觀入境處及體能測試，認識到了自身的不足，但他表示，即便此次對自己的信心不是很足夠，也會用盡自己全力去提升和完成所有項目。