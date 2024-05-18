西九財困仍未獲政府回應　或減博物館開放日數止血

西九管理局早前預告，西九資金鏈將於明年6月斷裂，並已向政府提交財務方案，正等待回覆。惟西九管理局今日(18日)表示，近年西九已在「瘦身」，形容瘦到「出血」，若政府遲遲未有回應，西九在節流上或要做相當大動作，包括博物館和戲曲中心可能要減少開放日數，此舉不僅對市民不公平，亦會影響香港作為中外文化交流的中心。

西九管理局質疑縮減博物館和戲曲中心的開放日數，做法對市民是否公平，因為西九不是商業項目，而是公共政策的重點項目。管理局又指，國家「十四五」規劃提出將香港發展成中外文化藝術交流中心，若減少開放日數，即等於愈做愈少，一定無法達到有關目標。

管理局指出，香港故宮文化博物館開幕至今有240萬人次訪客、「M+」博物館則有500多萬人次，形容成績非常之好，不想西九營運如此好的時候，在營運上出現「斷片」，強調會與政府全面合作。據管理局了解，政府已完成有關西九財務情況的獨立研究報告，正於內部討論當中，但進展如何則無從所知。

被問到是否建議容許把西九部分住宅項目業權，由「只租不賣」改為容許出售，以換取資金。西九管理局回應指，以「切豆腐」形式出售西九土地，或出售住宅用地業權，都並非可行選項，至於改變西九部分土地用途，則仍與政府商討，目前不便透露詳情。管理局續指，西九土地的地庫尚未竣工，即使要賣最快要到2027年，但如果到2026年，香港樓市仍然如現在一樣，「香港人就會慘過弟弟」。

提到西九目前有多少儲備，西九管理局表示，可以用多一年左右，但部分資金屬於銀行短期貸款，若銀行得悉政府不支持西九的財政方案，或會開始追討貸款，希望能不動用政府財政下處理問題。談到政府財赤可如何開源，西九管理局表示，政府當年取消遺產稅及紅酒稅，收入「因減得加」，建議政府考慮取消烈酒稅，相信可以為香港製造很多就業機會，以及來自展覽、銷售、批發、零售等各方面的財富。