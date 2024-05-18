「正向教育」受惠人數逾2萬　提升學童等抗逆能力

保良局今日(18日)今日舉辦「正向教育發布會」，分享其教育成果。保良局表示，其早在2017年已開始在所屬各校推行正向教育，已推廣至數十間學校，支援數千家庭提升幸福感，所受惠人數過萬。有家長表示，接受正向教育後，會更理解孩子的心情，有助孩子情緒穩定。保良局稱，教職員參與計劃後，在教學上亦有不小的轉變。

保良局表示，今年已經是推行正向教育的第8年，總共支援近7,000家庭，受惠人數超過20,000人，包括幼稚園、中小學學童、家長、教職員、非教職員及社區人士。保良局稱，參與計劃的人士在其精神健康、幸福感及抗逆力等方面均有所提升。尤其是學童，在學前教育期間能有系統性的接受正向教育，能在學童成長過程中學會「成長型思維」，以積極樂觀的態度面對挑戰，對其升讀小學後所要面對的各個方面都具有影響。

不僅是學童，家長在接受正向教育後也能有助於其規管子女，促進親子關係。保良局方王錦全小學的家長李太表示，兩名女兒在就讀保良局屬下的幼稚園開始就已接觸正向教育。比如現在，大女兒在壁球比賽和學業上面對挫折時，李太也會用正向方法教導她，其女也會用正向的話語為自己打氣，更容易接受失敗。李太還表示，小朋友在感受到理解時，情緒就會更穩定，更有信心面對日後的挑戰。

保良局錦泰小學吳校長表示，正向教育對教職員也具有相當的正面影響，老師在接受正向教育後，亦會用正向教育知識來構思教學內容，讓校園充滿正向能量。另外，還能增加老師間的互動，以往有些性格內斂的老師也變得願意分享。教育局副秘書長蘇婉儀表示，正向教育不只是從小培育學生具備正向思維和抗逆力，對家長及教職員亦極具幫助，當中關鍵在於「休息」，放鬆有助提升精神健康。