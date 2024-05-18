北上揼骨危機四伏　香港按摩店3招搶客

高官整天都說要「搶人才」，但卻被批評是「濫竽充數，水土不服一鑊泡」，也就是吸引更多人在香港消費方面，成績也一樣不太理想。就以剛剛過去的母親節，飲食業怨聲載道，說晚市入座率遠遠未如理想，也有不少花店大嘆生意冷清，主要就是因為很多市民選擇北上消費，雖然愈來愈多香港人選擇北上吃喝玩樂，也是看中內地服務的性價比較高，但事實是隔三差五，也一樣聽到有消費者投訴花錢買罪受。《東呼即應》訪問過市民、香港按摩店東主了解現時按摩市道。

損失金錢事小，但隨時性命不保事大，較早前就有港男北上深圳植牙，豈料被無故安排接受牙周病治療，回港後神經抽搐， 高燒不退以致要住院，懷疑是牙周治療處理不當導致細菌感染。而除了看牙醫，「按摩」也幾乎是港人北上的指定活動，不過過往曾試過有人在深圳按摩，結果懷疑因為壓頸椎位置力度不當，最終送院並確診急性中風，導致半身癱瘓，而且類似個案還不止一兩宗。北上按摩有風險，那麼留港按摩又是否讓人放心？到底內地按摩有甚麼潛在風險，價格優勢又是否真的完勝香港，本地按摩業界又有甚麼招數留客。

在港按摩花費，沒有一千也要幾百，是否北上內地按摩，怎麼樣也便宜一點？有市民指，回內地較便宜，服務也頗佳，平靚正！另外，方女士就指內地消費較實惠，按摩可順道吃喝玩樂；黎女士就指內地地方較大，也便宜一點，但若仔細計算，花費跟香港實質上差不多。

北上內地按摩，街坊都說平靚正，但事實是否真的內地按摩完勝香港，面對北上消費風潮，香港按摩店東主又如何應對。藝人鄧洢玲（阿旦），自2017年起便跟朋友合夥創業，在銅鑼灣開設了精品按摩店，很不容易捱過幾年疫情，現在又迎來港人北上消費風潮。阿旦提到，北上消費風氣確實愈來愈盛，對生意影響頗大，保守估計生意跌至之前的3成，估計原因無關技術或價錢，是因為較富有的會出國旅行，如日本、泰國，直接去泰國按摩，來個2天1夜輕旅行便可能返內地，返內地不外乎逛超級市場，吃飯和按摩一條龍行程，換言之每個周末，大家也會選擇北上，如果真要比較，現在情況相比疫情時還要更差。

至於人人都說香港按摩貴，阿旦就指香港按摩價錢貴只是一般人的感覺，其實只要曾返內地按摩的，都知道內地按摩價錢不會比香港按摩便宜很多，可能5至6年前是較便宜，但今非昔比，加上以人民幣消費，價錢最終其實不比香港便宜。至於說地方小，又真是沒辦法，香港確實是小，如果要比較北上消費，內地按摩店可能有整幢4至5層的空間，但香港寸金尺土，確實沒有辦法，唯一能做得更好的便是服務質素和衞生程度。

那麼香港按摩店有何優勢？阿旦指香港按摩店怎麼算也一定比較近，例如銷售從業員等上班族很倦，肩頸痠痛，如能即時按摩得到紓緩，令你睡眠質素更佳，工作也會更好。按摩受傷風險方面，因為內地按摩需求量大，多了不少人入行，入行的人年資未足故手法可能較幼嫩，或按壓位置不精準令客人按完會更痛，甚至可能按傷筋腱，如果嚴重的話，有些技師會「啪骨」可能會弄傷頸椎，後果真的可以很嚴重。

總括來說，按摩店老闆娘阿旦就靠注重衞生清潔，聘請經驗豐富技師及避免幫客做「啪頸」等危險項目這3招搶回港客，再看香港現在稍有規模的按摩店，中式穴位推拿每節費用大概港幣200至300元起有交易，然而現在深圳大型按摩場所，自近幾年加價後，人均消費亦已達人民幣300至600元不等，互相比較下香港與內地的按摩消費，着實相差不遠。

亦有不少市民表示聽過有人在內地按摩受傷的新聞，因為始終內地技師不是太專業，不知道哪個行 哪個不行，很難說擔心不擔心，只能說是賭運氣。有人指貪便宜弄傷自己也沒奈何，尤其是年紀大，亂按摩風險更高，骨頭會特別脆弱。

據內地媒體報道，今年初有一女子在深圳按摩店「揼骨」，被按摩師大力按壓頸椎位置，結果不但痛楚及麻痹，最終更引發急性中風導致半身癱瘓。另外亦曾有港女於社交平台申訴，稱去年在深圳按摩，不僅右肩頸被按傷，令她舉手也有困難，其大腿更被拔罐拔至脫皮。

究竟被陌生人按摩有甚麼要注意，中醫師蔡梓銘指，其實如果按摩不是由合資格人士進行，例如中醫師、物理治療師或持牌治療師，大家要比較小心的，第一是頸椎，因為頸椎較容易因用力過度或位置不適當，便有機會壓迫到血管，導致患者可能有頭暈、頭痛情況出現；第二要注意的是腹部，肚的位置沒甚麼，可保護到五臟六腑，若按壓力渡過大或會傷及腸道；第三個位置要小心的是伏下時，按壓背上的地方，有些年紀較大的有骨質疏鬆問題，如按壓背部時力渡過大，坊間或用踩背方式，便很易壓迫到肺部，有時甚至有可能造成骨折，如果對於自己身體不熟悉，相比身體上的按摩，腳板的足底按摩安全性會較高。

其實除了皮肉受傷，去年也有港女北上做水療，不慎摔倒受傷要做手術，當地水療中心雖有買保險，但卻拒絕全額賠償。早前亦有內媒調查發現，內地多個預約上門按摩應用程式，技師上門提供的主要並非按摩，而是「加鐘服務」，甚至直接提供色情服務，公然「掛羊頭賣狗肉」，北上按摩雖然表面上便宜一點，優閒一點，但大家也一定要選擇，商譽好的按摩店，否則樂極生悲，便糟糕了。