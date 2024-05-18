通訊辦舉辦5G校園創作比賽　啟發學生創造智慧生活

通訊事務管理局辦公室舉辦第二屆「5G校園應用創作比賽」，今年以「5G x AI－隨時隨地 智慧生活與學習」為主題，通訊辦表示，活動旨在增進學生對第五代流動通訊（5G）技術的巨大潛力和廣泛創新應用的了解，啟發他們運用5G和人工智能（AI）技術，以創造智慧生活體驗。

通訊事務總監梁仲賢昨在比賽啟動禮暨研討會上表示，在5G及AI技術推動下，不同創新應用能夠提供更快速的反應、更豐富的內容，以及更優質的使用者體驗，對推進社會發展有深遠影響。以教育領域為例，AI能夠根據同學的學習數據和行為分析，制定個人化學習計劃，幫助同學更有效地學習。此外，透過連接5G，AI還可以將社區轉化為智慧及可持續的生態系統，從而建立更環保的社區生活環境。

今屆「5G校園應用創作比賽」由香港生產力促進局協辦，將分不同階段進行，活動包括「5G x AI啟發培訓工作坊」、初賽、開發流動應用程式培訓課程、決賽及頒獎典禮。參賽隊伍須運用5G服務並結合AI技術，設計創新流動應用程式及／或相關原型，以達到豐富校園生活、改善學習環境、優化教學資源、改善校園鄰近社區環境或設施及／或實現智能生活的目標。比賽現正接受報名，截止日期為5月31日。