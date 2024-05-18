法團委員土審處應訊後油麻地捱斬　再多3人被捕至今6人落網

上月25日在油麻地街頭發生的傷人案，執法人員於5月10日在深水埗、旺角及天水圍，以涉嫌「串謀傷人」，拘捕兩名俱持「行街紙」的越南籍男子(22歲及25歲)，以及一名疑有黑幫背景的50歲本地男子，相信3人在案中分別擔當施襲者、協助施襲者逃走的司機和負責「把風」的成員。該名25歲越南籍男子及該名50歲本地男子於5月12日已被暫控各一項「串謀傷人」罪，案件已於5月13日在西九龍裁判法院提堂並將於7月8日在西九龍裁判法院再次提堂。

人員經再進一步調查，於5月15至16日在落馬洲、長沙灣及葵涌採取行動，拘捕一名36歲本地男子及一名57歲本地男子，涉嫌「串謀傷人」；另外一名47歲本地女子則涉嫌「協助罪犯」被捕。他們現已獲准保釋候查，須於六月中旬向執法部門報到。

案發當日，一名姓彭(66歲)男事主在中午出席完一個土地審裁處的民事聆訊後，行經油麻地茂林街與志和街交界一酒店對開，突遭一名持刀男子斬傷右手及右胸。歹徒逞兇後登上一輛被套上假牌的白色私家車逃走；事主經治理後無生命危險。

消息指，事主為長沙灣一屋邨的業主立案法團管委會委員，新舊法團正透過法律途徑解決新舊管委會的某些糾紛。執法部門正了解事主遇襲與上述背景是否有關，調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。