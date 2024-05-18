誤以為發放詐騙信息　兩男女墮公檢法騙局共失12.5萬元

澳門不斷有「公檢法」騙案發生，2名澳門居民誤以為涉及詐騙案件協助「公安」調查，最終被騙去12.5萬元澳門元。

案情指，一名男青年報稱較早前收到「內地反詐中心職員」來電，指其登記的手機號碼在內地發放大量詐騙訊息；事主否認指控，電話隨後轉線至「公安」，對方再指事主涉及另一宗詐騙案，需立即受查。事主信以為真，按指示下載應用程式配合視像問話，並提供了銀行帳戶資料及密碼用作審查。其後「公安」再稱事主涉及多1宗清洗黑錢案，並需支付1.5萬澳門元作為「保證金」，以及需要每日報告行蹤。事主轉帳該筆款項後，回想事件感到可疑懷疑遇騙，於是向執法部門報案求助，報稱損失1.5萬澳門元。

另一名女事主收到「上海反詐中心」來電，對方指其名下電話發放大量詐騙訊息，電話隨後轉線至「公安」稱事主涉及的案件導致大量苦主蒙受損失，甚至有人因被騙大量金錢自殺，要求事主賠償並接受視像調查。由於對方出示「拘捕文件」令事主對事件深信不疑，按對方要求簽署「保密協議」；手機同屏操作及提供銀行資料，同時向對方提供的銀行帳戶存入11萬澳門元。直至本周三(15日)，事主查帳時發現款項被人轉走，最後向執法部門報案。