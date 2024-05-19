打斜過馬路試點效佳　團體指逾500處具條件推行

日本式打斜過馬路形式可在香港遍地開花。運輸署今年初在沙田試行「對角行人過路處」，近日檢討試點成效指安全及暢順，年中會於尖沙咀開展第二階段試驗，但稱要持續觀察兩個試點的運作情況約6至9個月，再決定會否擴多更多地區。有組織檢視本港路口交通燈情況，認為香港有超過500個路口具備斜角行人過路的條件，促當局研究修改相關規例，在指定路口塗上對角過路線及豎立行人燈號柱前，容許行人於指定路口各邊同時亮起綠燈時，已打斜過馬路，加強道路通行效率。有議員認為運輸署要觀察新過程方法6至9個月太慢，促加快進度。

沙田沙角街與逸泰街交界是本港首個「對角行人過路處」試點，已於今年1月31日開放使用。民間組織「街道變革」表示，根據早前從運輸署索取的資料，發現本港現有561個「行人全向路口」，即所有行人綠燈均同時亮起的路口，當中大部分符合基本條件加設對角過路處，相信一直有不少行人打斜過路。

根據該組織的名單，127個位於港島區、223個位於九龍區，其餘211個位於新界區。組織指出，全港若要逐一塗上對角過路線及豎立行人燈號柱，恐怕需時長且耗資甚大，建議當局研究修改相關規例，又建議運輸署可與執法部門溝通，在相關路口未落實「對角行人過路處」前，對斜行寬鬆處理，盡早讓市民受惠。

運輸署高級工程師/市區袁偉祥指出，並非所有目前全綠燈的路口皆合適設置對角行人過路處，以30乘35米的大型路口為例，打斜行距離約45米，行人綠燈時間需由41秒延長至65秒，令行車路燈時間大幅減少，繁忙時間或需兩轉燈才能通過路口，引致交通擠塞，署方需要小心考慮。袁偉祥雖未有說明相關路口位置，但比對資料後，推測為將軍澳寶邑路及唐俊街交界。

議員劉國勳認為運輸署研究及落實「對角行人過路處」時間太長，若政府想收集更多場景數據，建議可每區找一兩個試點。運輸及物流局副秘書長麥震宇回應指，沙田及尖沙咀試點分屬不同性質，例如沙田試點路口較大，鄰近住宅、港鐵站及巴士站；尖沙咀路口則較小，人流不同，既有市民亦有遊客。他提到，季節性差異或改變行人習慣，例如雨季行人需要撐傘、旅客出行時間變動等，故需要6至9個月時間研究。

運輸署近日向立法會報告進度時稱，在詳細觀察路口的人流和車流情況後，發現在人流高峰時段，有大約一半的路人會選擇斜對角過馬路，平均耗時約19秒，相較於原本分兩段走過對街節省時間約14秒，少走約17米路程，且車輛平均等候時間候時間與以前大致相同，認為現時運作安全及暢順。