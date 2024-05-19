網約車問題未解決難提升的士質素　議員促政府訂出租車政策

本港的士服務參差常遭詬病，政府為此引入的士車隊制度，並於上月開放相關牌照申請。有議員認為若傳統的士司機或網約車司機，不能在提供服務時獲得合理報酬，無論在現行制度下或日後的車隊的士，也不會真正改善到的士司機的新人入行及質素，建議政府應盡設計出一套可持續的出租車政策，解決網約車的問題。

議員江玉歡在社交平台貼文，指的士與網約車的交鋒並非香港的獨有問題，前幾日有文章指原來早前在加拿大渥太華，市政府也因沒有妥善依據法律執管，規管網約車的營運，受一羣的士司機入稟，最終市政府被判敗訴。

她又引述另一篇評論文章談及如果網約車和的士出現波瀾，其實已代表持份者的利益失去平衡。對於機構營運者及持份者除了用傳統的游說工作，亦會善用其他策略，以達到他們的目標。文中提及政府必須以更高的視角，看清在共享經濟的生態下常出現的角力手法，以中立角度分析各持份者的利害關係和衝突，才能制定政策，令有關行業有更持續的發展。

對於相關文章提及的士與網約車存在的問題，她認為那些拒載或無禮的的士司機固然不對，可惜的是的士業未有團結扭轉局面，這一切當然可能成為一個或一組競爭者的藉口。

她指無論傳統的士司機或網約車司機，也不是制度下的最大得益者。如果他們不能在提供服務時獲得合理報酬，無論在現行制度下或日後的車隊的士，也不會真正改善到的士司機的新人入行及質素。

因此，她認為政府必須站得更高更遠，從糾紛恩怨以外看到科技帶來新常態的挑戰，盡快面對及解決網約車的問題，並設計出一套真正對市民最公平、有利及可持續的出租車政策。