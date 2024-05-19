市建局冀「龍城」繼荷李活道之後　打造成全球最具型格街道

舊區更新並非只有樓宇重建，還需結合樓宇復修、保育和活化的工作，才能整體改善已建設環境和提升居民的生活。一間國際性知名旅遊媒體，最近公布全球30條「最具型格街道」的排名，香港上環的荷李活道被評為第二位。市建局行政總監韋志成今日(19日)發展網誌，指團隊希望將最具型格街道共通點帶入「龍城」區的市區更新計劃，包括成為對接啟德發展區的門戶、改善街道環境和提升街道活力以及保留店舖林立的街道氛圍，強化「小街飲食文化區」形象，將「龍城」區現有的特色及人文風景提升，展現其「型格」形象，成為遊客必到景點。

根據市建局團隊分析，這些「具型格」的街道具備四大共通點，匯聚特色飲食零售店舖、蘊藏歷史文化特色、交通便捷行人暢達，以及擁有多元的活力和社區活動。團隊認為「龍城」區內充滿潮、泰文化，以及臨街店舖「成行成市」的氛圍，甚具潛力透過市區更新的不同工作，循上述四大方面，在計劃中以「型」或其同音字為基礎，逐漸將「龍城」區提升成為「型格社區」。

團隊發現型格街道均有至少一幅特色壁畫，因此市建局於區內推動「小區復修」先導計劃時，額外資助參與計劃的8幢大廈美化外牆，將潮州、泰國和舊啟德機場三個主題，在大廈外牆以至地下的入口、地舖店面、招牌以及騎樓底部等位置呈現。首幅外牆壁畫將設置於城南道增福樓，並以泰國作為壁畫主題，預計最快於明年第二季完成。屆時，市民行經城南道或乘車經過太子道西天橋對開位置時，便可欣賞到這幅外牆壁畫藝術創作。

為了進一步提升步行體驗，項目的規劃亦設計寬闊的地面行人空間，工程包括將項目內的衙前塱道和南角道改劃成為寬闊的綠化行人步道；在通往啟德新區的行人隧道出口增設門戶廣場和地下廣場，連同美化後的街區範圍，接連啟德新區、沙浦道、打鼓嶺道、南角道、衙前圍道，以至賈炳達道，形成一個串連「龍城」區、集消閒、美食、感受藝術文化於一身的優質、暢達行人網絡。

韋志成期望，市建局在推動「龍城」市區更新項目，以保存和強化「龍城」區特色街道和歷史文化的新嘗試，能為香港除了荷李活道之外，增添一個「最型格」的社區。他亦預告團隊正構思連結荷李活道附近的保育活化更新項目，籌辦「藝術城蹤遊」(City Walk) 活動，讓市民和遊客體驗此區匯聚藝術、文化、歷史和民生的風貌。