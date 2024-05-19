不同行業復甦存在不平均狀況　政府指因應市場變化創新增長點

香港經濟復甦緩慢，由於內地旅客消費模式改變，再加上港人北上成風，嚴重打擊本港零售及餐飲業。財金官員指不同行業之間的復甦存在不平均狀況，零售及餐飲等行業仍在努力適應市民及旅客消費模式轉變所帶來的挑戰。政府因應市場變化，主動出擊、全力創造更有利市場的條件和氛圍，力求與工商各界一起為香港創出新的增長點和新增量。

財金官員今日(19日)在網誌中指出，香港有豐富多元且獨特的消費與旅遊特色，當局正以嶄新的旅遊元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點。只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機便隨之而來。

政府力推盛事經濟，財金官員指盛事活動除了帶來更多人流、增添熱鬧氣氛，亦直接為市道帶來實質效益。繼上半年的各項盛事，下半年的精彩活動也快將公布，這些盛事活動勢必為市面增添活力及消費動力。

針對資產市場方面，該官員指港股近日突破19,000點水平，升至超過9個月高位；住宅物業市場亦有明顯改善，樓價扭轉連續10個月跌勢趨向平穩，成交量在上月份增加至超過8,500宗。該官員認為本港宏觀經濟形勢向好，財政狀況平穩，獲得國際評級機構認同。

對於創新科技發展，該官員指本地的創科生態圈正不斷茁壯成長，為經濟創造不同新增長點，亦推動其他傳統產業升級轉型。當局去年推出「產學研1+計劃」，目標是以配對形式資助不少於100支有潛質成為成功初創企業的大學研發團隊，於約5年內分階段完成其項目，而計劃首輪收到超過90份來自不同大學的申請，當中20多份獲批資助，詳情會在短期內發布。