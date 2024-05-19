啟德體育園明年啟用　政府冀紓緩場地不足　盼吸引更多國際盛事

啟德體育園將於明年啟用，政府冀隨着體育園落成，困擾香港已久的場地不足問題能夠得以有效的紓緩，吸引更多國際大型盛事來港舉行，令廣大市民的生活更加豐富多采之餘，能夠匯聚更多人氣和財氣，拉動本地經濟之餘，讓香港的「國際盛事之都」金漆招牌更加閃亮。

多名官員日前在啟德體育園實地視察，了解工程最新進度，以及各相關決策局和部門的工作部署。政府指按照計劃，體育園將於明年啟用，面積約28公頃的體育園是前啟德機場舊址重建計劃中的重點項目，目標是為公眾提供一個世界級的多元活動目的地。

政府指香港是亞洲國際都會，中西文化融合、創新與傳統並存，一直以來不斷舉辦各類型國際展覽、世界級體育賽事、電影和藝術節、文化藝術展覽等大型活動，致力為市民和海內外遊客提供豐富多采的盛事體驗。

為了推動香港盛事經濟更上一層樓，同時為了讓市民和旅客獲得更佳的大型活動體驗，政府在大型活動場所的軟硬件建設上一直都不遺餘力，而體育園便是一個很好的例子。

啟德體育園的主場館可容納約50,000名觀眾，配備開合式上蓋和靈活的草坪系統，在任何天氣情況下，都能舉辦不同類型的國際體育盛事及文娛活動。公眾運動場則可容納約5,000名觀眾，適合進行學校運動會、田徑訓練、足球和欖球賽，以及運動員訓練等。運動場的跑道更會在沒有活動進行時，開放予公眾作免費緩步跑及健步行用途。

園區內還有大型公眾休憩用地、餐飲及商舖等一應俱全，是舉辦大型活動的不二選擇。政府相信將來體育園定會成為市民和旅客的一大好去處。