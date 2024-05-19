指經貿辦工作性質已變　葉劉：會留意「仇華」議員及流亡者搞事

駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪等3人，涉嫌為香港進行搜集情報工作，被控違反英國國安法。行政會議召集人葉劉淑儀出席一個電台節目時指經貿辦的性質已改變，會留意流亡港人在當地舉辦的活動，又指現有「仇華」的議員及香港流亡者在英國「搞事」，包括提出針對香港的議案，經貿辦一定要留意，「所謂搜集情報，就是留意這些發展」，認為各國駐港領事館都正做同類工作。

英國警方起訴3名男子，涉嫌協助海外情報機關以及外國干預，違反英國國安法，葉劉淑儀表示，從中可見英國國安法涵蓋面廣，認為英國需就指控交出堅實證據。她指《基本法》列明經貿辦的對外工作，不認為立法會需再審視。

她說：「她是用去年通過的國安法，我們看到英國國安法其涵蓋面很廣，英國就是引進了等於外國勢力的罪行，她就是用新的法例來針對我們經貿辦事處人員。我想她一定交出很堅實的證據，我相信我們政府和國家一定是極力捍衞我們合理權益。」

對於起訴書提及，被控的經貿辦行政經理涉嫌對流亡分子監視，以及搜集資料等，她指駐倫敦經貿辦過往主要做游說國會議員等工作，但現時性質已改變。

她續說，「有批仇華的議員，加上香港一些流亡分子在當地搞事，時時推出議案針對香港，甚至是要求制裁，經貿辦都要留意。我想他一定要留意可能搜集情報，所謂搜集情報，就是留意這些發展。駐港的領事館，我相信他們每個都正在做情報搜集，有些是公開情報、電視節目、傳媒、網上消息，我相信都正在搜集。如果我們的人員在經貿辦做同類搜集工作，為甚麼會犯法？我真的不明白。」

她強調若中英關係回到正軌，經貿辦的工作性質亦會轉變，相信可有更多不同交流。