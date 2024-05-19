利用40噸廢鐵販運2億元可卡因　兩男子落網

執法人員留意到有販毒集團利用國際物流途徑，將大批可卡因運入香港。經調查及情報分析後，指有販毒集團將兩個約40噸重報稱載有廢鐵的貨櫃內，混有大批毒品，從南美蘇里南輸入香港，涉事貨櫃存放於坪輋鐵貨倉。執法人員方於上星期五（17日）採取執法行動，突擊搜查坪輋的貨倉，檢獲約225公斤可卡因，檢獲數量為今年截至目前為止最龐大的可卡因案件，估計總市值超過2億港元。

毒販將可卡因混入40噸廢鐵，並存放在由工字鐵燒焊組成的鐵箱。檢獲225公斤可卡因磚，僅佔總重量的0.5%。執法人員拘捕2名分別姓謝(22歲)及姓葉(29歲)的本地男子。據悉，兩名被捕男子報稱無業及搬運工人，相信為販毒集團成員。二人現正被扣留調查，將被暫控販毒罪，將於明日（20日）將在粉嶺裁判法院提堂。目前調查工作仍在進行中，不排除有更多人被捕。

涉事貨倉面積約1萬尺，當時的廢鐵散落一地，其中一個貨櫃的廢鐵更尚未拆卸，惟廢鐵不僅非常重更已經生銹，加上廢鐵非常鋒利，人員在處理時有一定風險及難度，販毒集團不惜利用大量廢鐵掩飾鐵箱以保存毒品，隱藏度非常高，人員終花費逾15小時拆箱檢查。