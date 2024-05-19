被問未來3年會否搞遊行　工會指因應社會形勢爭取勞工權益

有工會在今日（19日）召開會員代表大會，開始進行換屆程序。該工會近年沒有再舉行遊行，令人關注工聯會未來3年是否會再有遊行，身兼行政會議成員兼該工會會長吳秋北指工會因應社會形勢，以不同方式爭取勞工權益。理事長黃國則同樣指新形勢有不同情況，工會關心如何改善民生，令市民過得更好，政府做得好會支持，如果出現問題會積極反映。

黃國指過去3年推動勞工權益改善，爭取更多打工仔認同，雖然會務發展受到疫情影響，目前會員人數42.5萬，較上屆多超過8,000人。他指未來3年工作規劃包括加大會員發展力度，特別在新興行業和工種發展工會，例如創科行業和自由工作者，以填補空白點。在完善勞工政策方面，則包括加強職業安全、退休保障、失業援助、標準工時等，其中工時會先從需求和先易後難的角度，逐步推動有關工作。

工聯會3年1度的換屆程序，該會先以「1工會1票」的形式選出理事會，再由理事會推舉出新1屆常務理事會，然後由常務理事會投票產生第39屆會長和理事長等職位。

實際上，該會以往通常於4月改選領導層，今年換屆程序罕有推遲逾1個月，已引起不少人士關注，且不少政界人士亦關注已「冧莊」2屆的會長吳秋北和理事長黃國會否繼續連任，對此吳秋北表示自己與黃國都對為打工仔服務「感光榮」，未來自己也希望尋求各公會的支持，看能否得到各工會信任，繼續「為工聯會服務」。

至於何時完成整個換屆程序，吳則指由於工會人數較多，需要協調時間舉行理事會，有消息會適時再公布。