環保署反駁環團　強調環評程序科學專業及公開透明

環境保護署有條件批准新田／落馬洲發展樞紐環評報告，不過有環團提出質疑，環保署今日(19日)作出回應，強調環評程序科學專業，《環境影響評估條例》和其下《技術備忘錄》定下了科學客觀的標準和要求，更為不同範疇指定專業主管當局，全面審視所有環評報告。環評程序亦公開透明，由工程項目倡議人提交工程項目簡介開始，所有步驟都在網上公開，以及設有兩階段的公眾查閱期諮詢，讓公眾及環境諮詢委員會(環諮會)全面提出意見。環保署是在充分考慮了上述所有資料和意見，確定環評報告符合所有法定標準和要求，才會作出批准。

就個別團體提出的質疑，環保署綜合從7個方面回應，包括已按照《技術備忘錄》，確定研究概要已涵蓋所有須要評估的環境課題，並且符合所有相關要求，環評研究範圍內亦有大量及持續的生態資料，同時根據《技術備忘錄》的要求，按「避免」、「抑減」和「彌償」的優先次序原則，例如避開拉姆薩爾濕地、保留米埔隴村鷺鳥林核心區域及米埔村鷺鳥林、保留彭龍地成熟林地等。

環保署續指，環評研究已按照《技術備忘錄》及相關環評指南，進行12個月生態基線調查，當中涵蓋鷺鳥林及夜棲地上空的雀鳥飛行路線調查，生態影響評估亦已考慮因覓食地損失或干擾，而對白鷺和蒼鷺繁殖造成的間接影響。另外，環評報告亦根據文獻紀錄假設有水獺出沒並進行了相應評估。在聽取環保團體和環諮會的意見，以及參考台灣對保育歐亞水獺的經驗後，提出有利於水獺活動的優化措施，包括建立10米闊含水景設計的地面生態走廊等。

另外，環保署指環評報告已參考上水至落馬洲鐵路支線工程的實際經驗，透過積極管理提升魚塘濕地的生態功能及承載力，以事實證明生態補償的有效性，又將較小和分散的魚塘合併成較大的水體、設置人工棲息島等，以創造及提升環境質數及容量。環評報告已針對施工期間的潛在生態影響訂定了緩解措施，包括在施工範圍邊界裝設隔音屏障及分階段於非候鳥出沒的季節進行施工，輔以相應的環境監察要求以減低施工期間對生態的影響。土拓署亦已按環諮會要求提交《生境創造及管理計劃》擬稿，並將成立包括相關政府部門、綠色團體及學者代表的環境監察小組，就各項實施計劃的制訂提供意見。