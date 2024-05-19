順利邨現鼠蹤　政府指衞生問題與廚餘收集服務無關

東網早前接獲觀塘順利邨利祥樓居民反映，房署去年多個大型垃圾桶放在不屬垃圾房的地面平台位置，結果吸引大批老鼠出動，甚至有居民投訴出現老鼠入屋偷食及咬爛家具的情況。對於有意見認為事件或與廚餘收集有關，環境及生態局今日(19日)派員巡查後，指發現所有智能廚餘機運作正常，衞生情況理想，強調「衞生問題與廚餘收集服務無關」。

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前表示，估計順利邨臨時擺放的綠色垃圾桶是因應廚餘回收計劃，回收機應付不及而放置的，惟內裏若放置食物，或殘留食物的氣味，的確很容易吸引老鼠出來覓食，但他相信是暫時性，相信當局能夠及時處理。

環境局及生態局今日在社交平台指出，在利祥樓天井及附近公共地方並沒有因為智能廚餘機故障或不敷應用而放置額外傳統紫色廚餘桶，⁠所有更換出來滿載的紫色廚餘桶均放置在利康樓垃圾房內的指定位置暫存，等待承辦商收集，而衞生問題與廚餘收集服務無關。

該局聯同房屋署在去年11月在順利邨安裝了4部智能廚餘機，分別位於利溢樓、利業樓、利恆樓及利康樓供居民使用。房屋署會安排清潔工人定時更換智能廚餘機內的紫色廚餘桶及清潔周邊位置，並將收集的紫色廚餘桶妥善放置在利康樓附近的垃圾房，強調不會與一般垃圾混雜一起。環保署的承辦商會每天定時把已載滿的紫色廚餘桶送至廚餘處理設施，以保持環境衞生。

截至今日，環保署已在177個公共屋邨，即超過8成，安裝了630個智能廚餘機，預計8月可完成在全部公共屋邨的安裝工作。現時每日從公共屋邨的廚餘收集量大約45公噸，並持續上升。為了居民提供更便利的廚餘回收服務。環保署已計劃在廚餘量較高的屋邨安裝額外的智能廚餘機。