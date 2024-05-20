先導計劃8月結束　黑水虻處理雞糞回收廠恐停運

全港首間工業式以黑水虻處理雞糞的回收廠將在今年8月完成港府委聘，面臨停業，廠房現時每日處理40%全港雞糞。廠商指黑水虻能大量處理有機廢物，並轉化成肥料、蟲油等「再生產品」，但不會產生二次污染，適合在港應用。但他提到在沒有政府補貼下難以繼續營運，期望委聘計劃能延長。環保署則指，稍後會試驗「共厭氧消化」處理雞糞，料首階段每日處理量達10公噸「轉廢為能」，未來視乎兩個技術的成效及成本效益等因素，再制訂長遠處理安排。

位於屯門環保園、佔地約3,000平方米的「虻舍」在去年2月正式營運，利用黑水虻幼蟲食碎屑的生物特性，每日為環保署處理約16.5公噸雞糞，轉化逾8公噸動物飼料及有機肥料等有機產品。廠方透露現時逾40%的本地雞糞由其回收轉化再造，累計已處理超過6,231公噸雞糞。

營運商之一的機科行政總裁曹渭仁介紹，廠房過去一年成功嘗試以黑水虻幼蟲處理廚餘、動物屍體、豆渣，以及本港廚餘廠所產生沼渣，形容處理範圍廣泛。不過曹表示，由於與環保署的先導計劃合約將於8月完結，雞糞廠將面臨停業。他透露，廠房斥資過千萬元設立工業化設備，在收取政府服務費下銷售「再生產品」能有微利，但產品仍未普及。曹又說，即使港府繼續提供廠房用地，在人力成本等限制下，無補貼幾乎不可能營運，期望當局能延長先導計劃。

環保署則回應，黑水虻先導計劃原定在今年2月完結，已延長半年至8月，以收集更多數據。署方緊接會試行以「共厭氧消化」技術，首階段會試驗每日處理10公噸雞廢料以轉廢為能，並視乎效果加大處理量，未來會將兩個計劃所收集的數據、營運經驗和成本效益等，制訂雞廢料的長遠處理安排。

署方又透露，已成功在廚餘廠O．PARK2以「共厭氧消化」技術處理豬廢料，每日平均處理20公噸豬廢料，佔全港豬廢料產生量一半。至於黑水虻技術處理廚餘方面，署方指以黑水虻技術處理需要大量土地，未來會集中利用污水處理廠進行「廚餘／污泥共厭氧消化」處理廚餘。

議員陳凱欣認為，若港府財政上能容許，能同時以多個技術處理雞糞、廚餘等有機廢物，進一步減少堆填的廢物量，但據悉黑水虻處理的成本較高，對土地的需求亦很大。陳期望當局盡快完成技術及成本效益等研究，向公眾交代之餘，亦加快減廢的進程。

綠領行動總幹事何漢威表示，黑水虻處理廚餘、雞糞等有機廢物的技術已成熟，最近5年獲海外廣泛應用管理廢物。對於黑水虻雞糞廠將停運，何認為不論應用甚麼技術處理雞糞，最重要是找到長遠而可持續的方式處理有機廢物，確保不被浪費，「不會掉返去堆填區」。