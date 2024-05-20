蘋果手機更新iOS後「入錶易」失靈　運輸署：盡快推更新版本

運輸署近年引入「入錶易」應用程式，方便市民透過手機，使用路邊咪錶遙距入錶，每次最多可連續泊車4小時，較以往方便。然而，該App使用以來偶有故障，有讀者向東網反映，指使用蘋果手機iOS更新之後，入錶易app就不能使用，他致電話查詢，卻發現運輸署「入錶易」app未有更新程式。運輸署證實相關事宜，並會盡快推出更新的「入錶易」版本處理有關情況。

駕駛人士陳先生上周五晚(17日)將座駕停泊在路邊咪錶位後，一如既往開啟手機的「入錶易」準備入錶，惟他發現屏幕顯示的二維碼無法掃瞄，嘗試多次後更出現「當機」，令他氣結。當他致電熱線查詢時，對方直認應用程式仍未支援iOS的最新版本，着他使用其他付款方式入錶。他當刻並無其他支付工具，直言若被人發告票會考慮抗辯，也揶揄政府自詡創科中心，卻連一個簡單的App也處理不了。

運輸署發言人指，留意到蘋果手機於本星期推出17.5的最新作業系統，蘋果手機用戶在更新至17.5作業系統後，使用流動應用程式「入錶易」啟動二維碼掃描鏡頭時，影像會出現定格現象，對使用者掃描咪錶上的二維碼構成不便。

運輸署已立即要求咪錶服務承辦商更新「入錶易」並正進行測試，並會盡快推出更新的「入錶易」版本處理有關情況。上述情況只出現在蘋果手機用戶更新至最新作業系統17.5的版本，其他版本的蘋果作業系統及Android 系統用戶在使用「入錶易」掃描二維碼時並沒有發現相關情況。截至5月17日，署方共收到3宗相關投訴。