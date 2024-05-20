英皇金融拓科技　槓桿知識增值財富

正所謂「授人以魚，不如授人以漁」，身處瞬息萬變的金融市場中，投資者具備高水平的金融投資知識尤其重要，亦是致勝致富的不二法門。英皇金融集團近年主攻投資教育，整合了線上及線下理財，為客戶的投資知識及財富雙線增值之餘，同時盡顯企業社會責任，因而榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓投資教育平台大獎」，足見他們在業界中聲譽卓著的地位。

英皇金融集團行政總裁徐子軒（Brian）表示：「感謝《東方日報》及《on.cc東網》頒發的獎項，此獎表揚了團隊的努力，給予我們很大鼓舞。」Brian提及，英皇金融集團過去一年投放大量資源及人手，成立「投資教育部」，因為了解到大眾普遍對槓桿類投資產品存有誤解，甚或感困惑而卻步，因此冀透過不同的投資教育活動，向大眾展示槓桿是一項常見的投資工具，鼓勵他們構建平衡的投資組合，幫助財富增值，而非耳濡目染下覺得槓桿是洪水猛獸。

為了教育大眾如何善用投資槓桿，Brian表示：「集團由理財基礎、分析市況以至分析實盤均逐一講解，且善用集團線上及線下兩方面的優勢，向大眾推廣理財知識，力求配合集團『寓投資於生活，Lifestyle Trading』的方針，將理財融入生活，帶出財富健康的訊息。」

集團精心布局線下推廣及投資教育平台，位於旺角、樓高兩層的體驗店去年全面翻新，工程耗資數以百萬港元，方便客戶更容易接觸投資理財資訊及進行諮詢，而店內亦增置自助模擬交易站、開放式活動空間和獨立會客室等設施，配以4K特大弧型LED顯示屏，以便定期舉行講座及工作坊等各式活動。

他不諱言，集團希望藉此強化與客戶的互動交流，講者更是來自不同專業範疇，涵蓋資深市場評論員及交易員、具豐富投資經驗的金融網絡KOL，以及熱愛研究區塊鏈和加密貨幣市場的90後價值投資者。投資教育講座亦針對初階者、中級投資者乃至頻繁交易者的需要而設，迎合不同程度的客戶需求，透過定期舉辦「財務自由工作坊」、「Tea Time Trader」、「交易圖表101」以及「交易診斷室」，分享正確投資態度以至圖表分析等資訊，助客戶把握最佳入市時機。

相關講座亦設有線上直播，讓生活繁忙的投資者可以隨時隨地透過網絡參與其中，亦可重溫當中精彩內容。線上投資教學更延伸至現時流行的短視頻以及互動貼子，冀投資者做到理財得心應手。Brian又透露，由於近期金價創歷史新高，每百日圓兌港元匯價又曾跌穿5算，令外匯及黃金市場再次引起大家興趣，因而讓其團隊更容易將金匯帶入生活中，從而教導客戶如何部署。

此外，隨着社會進步和大眾對財富自主愈趨重視，年輕一代對投資課程的需求增加，英皇金融集團冀協助他們掌握投資技巧和策略，營造學習風氣。去年集團舉辦為大專生而設的模擬交易大賽，當中打造了包括一系列以年輕人為對象的投資教育課程，希望及早塑造他們理財投資觀，教育他們正確的投資態度，以及鞏固其在投資方面的基本認識及技巧，履行企業社會責任。

至於英皇金融集團在推廣投資教育不遺餘力的同時，在營商模式都推陳出新，着力開發科技、數碼轉型等事宜。去年集團斥資了高達8位數資金，打造全新交易平台──「Eunify」手機應用程式，將交易成本兌換成積分，換領獨家獎賞。

展望未來，Brian稱他們會繼續發展金融科技，投放資源升級「Eunify」應用程式，增設更多交易方法及功能，持續完善客戶的交易體驗；又透露會物色合適位置，在港島及新界開設更多實體銷售店，達致線上線下無縫體驗。