復康巴士預算開支較10年前增1.4倍　議員質疑服務欠法律約束力

上月發表的《審計報告》指出，本港復康巴士服務監管不足，如採購車輛花費近1.4億港元，惟即使欠缺相關資料運輸署亦照批。立法會帳委會今日(20日)討論審計報告有關提供和監察復康巴士服務的內容，有議員質疑當局只與營運商簽署諒解備忘錄，並無法律約束力的文件，難以監督營運商；又有議員提出拆分原有營運商服務，引入多一間營運商。當局解釋指暫不需再引進及分拆多一個服務單位，否則可能減少營運商車輛調配的靈活性。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府由1980年起，透過資助形式委託一間營運商提供復康巴士服務，到2019年再引入另一間營運商負責穿梭巴士服務，原有的營運商則專注固定路線及電話預約服務。政府在2024/25年度投放1.8億港元預算開支在復康巴士，較10年前的7400萬港元，增加約1.4倍。目前全港有226輛復康巴士，亦較10年前的147輛增加約54%。目前兩間營運商提供126條固定路線、13條穿梭巴士路線，及電話預約服務。

議員簡慧敏指，原有的營運商服務逾40年，為何只與當局簽署諒解備忘錄，而沒有法律約束力的文件，如何去監督這間營運商。勞工及福利局康復專員王秀慧就回應指，復康巴士服務較特殊，市場上不是太多營運商可以做到，加上運輸署每季都與營運商開會，營運商亦要提交報告。當局與這間營運商合作多年，都是以此形式，服務大致可以接受，認為未必一定要有法律形式或約束力文件。

而孫玉菡亦補充道，如此大規模的復康車隊，暫時本港未有其他公司講可以提供，現時大部分服務都由這間原有營運商提供，暫時看不到市場上有其他公司可以提供。

另一議員龍漢標就提出，為何不把原有營運商的服務再分拆，引入多一間營運商。王秀慧回應稱，現時復康巴士服務有3類，當局已經把當中的穿梭巴士服務，抽出來給予另一間營運商經營，暫時看不到有需要再引進及分拆多一個服務單位，否則可能減少營運商車輛調配的靈活性。