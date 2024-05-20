律師捲投資騙局盜千萬美元刑期上訴得直　再減刑3個月至7年監禁

在90年代曾任中西區區議員、已多年沒有執業的律師張有洪，2014年為一名參與投資計劃的男子託存1,000萬美元(約7,840萬港元)時違反承諾，將涉案全部款項轉帳至另一人的銀行戶口，該男子其後懷疑受騙，遂報警求助。張於2022年承認一項盜竊罪，被判入獄7年3個月。張認為刑期過重提出上訴。上訴庭今(20日)頒判詞，裁定張有洪上訴得直，下調刑期至7年監禁。

71歲上訴人張有洪在1985年成為律師，2015年曾捲入5億美元假匯票案，惟最終獲判無罪。上訴方早前指，上訴人曾分別就事件向香港和美國部門報案，促使數人繩之於法，質疑原審法官沒有就此提供足夠刑期扣減。上訴庭在判詞中指，原審法官只就此因素減刑3個月是不足夠，應該扣減6個月刑期，總刑期遂再相應下調3個月，由7年3個月調整至7年。

本案同意案情指，2014年9月，男事主X透過朋友獲悉一項高收益投資計劃，並於同年10月與一名姓徐女子會面商討詳情。徐表示，有關計劃由紐約聯邦儲備銀行(FRB)負責監督，投資者會獲取每日40%回報率，另可獲美國永久居留權。X決定投資，並轉帳1,000萬美元到作為託管代理的上訴人之銀行戶口。上訴人其後卻把所有款項轉帳至一個新加坡女子的帳戶。執法部門調查時，發現上訴人案發前曾報案，稱他亦曾參與該投資計劃並懷疑受騙。他曾去信美國駐港總領事館，及親自往紐約向聯邦調查局報案。

案件編號：CACC 98/2022