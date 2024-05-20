亞洲富裕家庭熱衷讓子女出國留學　英國留學每位準備360萬港元

機構今日(20日)發布《生活質素報告》(報告)顯示，愈來愈多亞洲父母優先考慮讓孩子接受國際教育，但為此家庭也要面對財政壓力。報告指出，在熱門地區升讀大學學位需花費約20萬美元，相當於香港家長約25%的退休儲蓄。調查還發現，亞洲僅有約一半富裕家庭會實行教育儲蓄，而子女出國後，約95%父母最關注子女的財務問題。

《滙豐發表的報告》調查訪問了全球11個地區約11,500個富裕家庭，發現在美、英、澳、加這些熱門地區升學完成三至四年的大學學位，需花費介乎19.2萬至25.6萬美元。子女接受國際教育的支出，相等於印度和印尼的家長近66%的退休儲備，在香港則約為20%。該報告結果與滙豐香港的另一項關於本地家長就子女赴英升學準備的研究結果相符。結果顯示，子女若去英國留學，香港家長平均為每個子女準備360萬港元，子女會留英約7.1年完成學業。

在子女真正出國之後，父母亦會對子女情況十分關心。報告顯示，子女留學海外，有95%的父母關注子女財務情況，其次是社交或精神狀況和身體及健康，分別達75%和71%。在財務問題中，在目的地獲得基本的銀行服務支援是父母最關心的，佔比41%，其次是擔心子女遭受金融詐騙以及是否預留足夠資金應對突發情況，分別達39%和38%。

另外，調查亦發現，澳洲躋身香港、新加坡、中國內地、馬來西亞、阿聯酋和印尼學生的海外升學國家前五名之列。同樣，新加坡也成為中國內地、印度、印尼、馬來西亞和台灣學生追求海外教育的首五名國家。