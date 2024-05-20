設公僕義工假？　政府指假期不不遜私營　服務意味要有犧牲

公務員有不同的公務員義工隊，所舉辦及參與義工活動由2022年下半年的約380項增至2023年的超過1,600項。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（20日）討論有關事項，有議員詢及會否特意在各區開設公務員關愛隊，亦有議員建議可參考其他地方，給予公務員義工假，但公務員事務局局長楊何蓓茵指公務員假期不遜於私人機構，認為在假期服務，符合服務精神。

現時，各局／部門已設立超過70個公務員義工隊，服務人次及時數分別由6,400人次及27,000小時增加至22,000人次及89,300小時。議員陳振英指退休公務員往往參與更多義工服務，詢問可否統計時將退休公務員和現職公務員參與義務服務分開計算，又指目前人數增多多，但是平均服務時數減少。楊何蓓茵則現時數字已經計算退休公務員。

議員顏汶羽詢問公務員義工隊會否和關愛隊合作，並將公務員義工隊聯絡方法給關愛隊隊長，方便他們尋找，以及在各區專門開公務員關愛隊。楊何蓓茵指相關資料可以透過民政事務處了解，也鼓勵公務員義工隊籌劃和地區組織協作時可以考慮聯絡地區關愛隊。

另外，議員周小松詢問會否參考其他地方給予公務員義工假，楊何蓓茵則指義務工作意味自己要有犧牲，又指公務員假期不遜於私人機構，因此在假期服務，符合服務精神。

政府早前公布優化動員機制，增設「全政府動員」級別，預先制定各部門指定人員名單，確保需要大量人手處理的重大事故出現時，能立即動員以政府僱員為基礎的應急隊伍，短時間內增添大量人力提供支援。公務員事務局在2022年12月落實優化動員機制，並於2023年2月16日舉行了代號為「達陣I」的首次演練，測試各政策局和部門在動員機制啟動時，內部聯絡通訊和即時動員人手的能力，讓各參與單位熟習有關流程和安排，並在今年4月22日舉行了代號為「達陣II」的第2次演練。

楊何蓓茵表示，動員時公務員事務局將作為統籌，每次需要啟動機制時，會接受到主事部門需要多少人，例如當蘇拉襲港時，民青局大概知道需要多少人，然後尋找適合部門，會視乎不同條件和實際情況，動員不同部門，她又指工作不需要特別技巧和專業訓練，而需要專業的工作會交由特定部門。

她指預防和善後方面，全政府動員級別下，有部分需要專業訓練工作，如大雨來臨前清渠、鋸樹等，去年山竹來襲後可見清理速度變快，而當預見公務員可能會出動，已經會和負責人聯絡，讓他們預備可能有通知出動，在達陣二的演練40分鐘已經完成聯絡。

議員梁子穎指9月份2次政府動員，在極端天氣下有人需要由港島趕到北區，詢問有否改善情況。楊何蓓茵表示第1次演練發現聯絡人挑選人手需要花費一段時間，因此建議將輪值人員分為不同小組，而行動時需要的裝備，在實際動員時需要花費一段時間尋找裝備，因此物流處會預先在不同倉庫擺放足夠物資，她強調不會要求公務員在10號風球、黑雨時要求出動，而偏遠地方有專門車輛接載。